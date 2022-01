رئيس إقليم كوردستان يشكر البرلمان الألماني لتمديد بقاء قوات بلاده في العراق

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، شكره إلى البرلمان الألماني لإقراره تمديد بقاء قوات بلاده في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أشكر البرلمان الألماني (بوندستاغ) على قراره تمديد انتشار القوات الألمانية في العراق". مضيفا "لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا خطيرا للسلام الدولي والاستقرار الإقليمي".

وأشار بارزاني إلى أن "هناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة متواصلة لهزيمة الإرهاب".

I thank Bundestag for deciding to extend German troops deployment in Iraq. ISIS remains a serious threat to International peace and regional stability, and continued joint effort is needed to defeat terrorism.