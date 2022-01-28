رئيس إقليم كوردستان يشكر البرلمان الألماني لتمديد بقاء قوات بلاده في العراق

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، شكره إلى البرلمان الألماني لإقراره تمديد بقاء قوات بلاده في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أشكر البرلمان الألماني (بوندستاغ) على قراره تمديد انتشار القوات الألمانية في العراق". مضيفا "لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا خطيرا للسلام الدولي والاستقرار الإقليمي".

وأشار بارزاني إلى أن "هناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة متواصلة لهزيمة الإرهاب".

I thank Bundestag for deciding to extend German troops deployment in Iraq. ISIS remains a serious threat to International peace and regional stability, and continued joint effort is needed to defeat terrorism. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) January 28, 2022

وفي وقت سابق الجمعة، وافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة الجنود الألمان في العراق لمدة تسعة أشهر أخرى. وصوتت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان (555 نائبا) لصالح اقتراح الحكومة، بينما عارض الاقتراح 110 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

ويشارك الجيش الألماني في المهمة الدولية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق، وكذلك في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هناك. وينص التفويض على مشاركة 500 جندي في المهمة، كحد أقصى.