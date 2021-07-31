رئيس قائمة تحالف الاتحاد والتغيير يدلي بأول تصريح عن الانتخابات والهدف من خوضها

شفق نيوز/ حدد قوباد طالباني رئيس القائمة الانتخابية المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير يوم السبت الأهداف من وراء هذا التحالف إضافة إلى الاتفاق على تفعيل قوى الطرفين لتحقيق النجاح في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر في العراق.

وقال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القيادي في حركة التغيير درباز جبار الجاف اليوم عقب اجتماع عقده الجانبان في مقر الحركة بالسليمانية، "بحثنا آلية عمل تحالفنا الإنتخابي، وقمنا بتوزيع المهام على اللجان المشتركة".

وأضاف ان "الدعاية الانتخابية قد بدأت، وفي هذه المرحلة سنفعل قوانا الحزبية والجماهيرية كافة بهدف نجاح تحالفنا من أجل أن نقدم أفضل الخدمات الى شعب كوردستان والعراق".

وتابع طالباني وهو نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان "اكدنا باننا نسعى إلى تحقيق الاستقرار في الإقليم لكي نتمكن وبقوة في بغداد من الدفاع عن حقوق شعب كوردستان".

وكان الحزبان الاتحاد الوطني والتغيير قد اجتمعا يوم الخميس قررا فيه تسمية قوباد طالباني رئيسا لقائمتهما الانتخابية بدلا من شيخ جنكي.

وأعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، في شهر حزيران الماضي، اتفاقه مع كتلة التغيير على الدخول للانتخابات التشريعية العراقية والمؤمل اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل بقائمة واحدة.

وتقرر تسمية الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي رئيسا للقائمة الانتخابية المشتركة الا انه الحزب قرر تجريده من المناصب الحزبية الموكلة إليه مؤخراً.