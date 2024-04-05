رئيس أركان هيئة الحشد: ننتظر قرار القائد للرد على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق

شفق نيوز/ صرّح رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك"، يوم الجمعة، أنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرد على القصف الاسرائيلي الذي استهدف المكتب القنصلي لسفارة طهران في دمشق.

وقال "أبو فدك" في تصريح أدلى به لعدد من وسائل الإعلام اليوم في إيران، إن "ما يحصل الآن بين جميع محور المقاومة في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين وأيضا في الجمهورية الاسلامية الايرانية هو إعلان زوال إسرائيل".

وأضاف "نحن بانتظار قرار قائد الثورة الايرانية لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء "إسرائيل" على قنصلية إيران بدمشق وقتل بعض قادة الحرس الثوري".