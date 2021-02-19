رئيس أركان البيشمركة يدعو إلى إنشاء مناطق "أمنية استراتيجية" مع الجيش العراقي

شفق نيوز/ دعت رئاسة أركان قوات البيشمركة، يوم الجمعة، الى اعادة الثقة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة من خلال تشكيل مناطق امنية استراتيجية مشتركة بين الطرفين.

وقال الفريق جمال ايمنكي رئيس أركان قوات البيشمركة لوكالة شفق نيوز؛ إن "أي تنسيق أكبر بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي مرتبط باستمرار الاجتماعات المقبلة.

واضاف أن "هذا الامر متعلق بالجانب العراقي كونه المسيطر على المناطق المتنازع عليها".

رأى الفريق ايمنكي؛ أن الحل لتثبيت الامن في المناطق الفاصلة بين الجيش العراقي والبيشمركة هو تشكيل مناطق امنية استراتيجية مشتركة.

وحذر رئيس أركان قوات البيشمركة؛ من خطورة تحركات داعش في تلك المناطق الذي يعتمد على حرب عصابات باستغلال الفراغ الأمني.