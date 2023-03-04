رئيس ديوان الرئاسة ومدراء مكاتب نائبي رئيس البرلمان يحظون بثقة مجلس النواب

شفق نيوز / صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على تثبيت رئيس لديوان رئاسة الجمهورية ومدراء مكاتب رئيس البرلمان ونوابه.

وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجلس النواب ُصوت، اليوم، على تثبيت كامل كريم عباس الدليمي، رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب صوت أيضاً على تثبيت محمد نوري مديراً لمكتب رئيس مجلس النواب، فيما صوت على تثبيت ناظم كاظم بمنصب مدير مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وفهد رسول مديراً لمكتب نائب الرئيس الثاني شاخه وان عبد الله".

وعقد مجلس النواب جلسة برلمانية لمناقشة عدد من الفقرات المدرجة على جدول أعماله وابرزها القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".