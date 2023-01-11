رئيس حكومة كوردستان إلى بغداد "لحل المشاكل العالقة"

شفق نيوز/ توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الاتحادية بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وبحسب بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن رئيس الحكومة والوفد المرافق سيعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، وفق البيان، جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة.