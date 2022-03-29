مسرور بارزاني: قصف أربيل ضغط سياسي إيراني لتقويض مساعي التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، من خطورة الأوضاع في المنطقة، واصفا القصف الصاروخي الذي شنته إيران على اربيل بأنه "ضغط تمارسه طهران" لتقويض مساعي التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال استضافته في القمة العالمية للحكومات في 2022 في الإمارات "لطالما كان الوضع خطيرًا بالنسبة لنا في المنطقة"، مردفا بالقول إن الدول واللاعبين يسعون إلى حماية مصالحهم ، مما يؤدي إلى الاشتباكات والتدخل".

وأضاف "اليوم مع تزعزع الأمن في العالم فإن نسبة المخاطر ارتفعت في منطقتنا، وشعوبنا تواجه تحديات الفقر وتعتقد بعدم تحقق العدالة والمساواة، وينبغي وقايتها من ذلك كله".

وعن قصف إيران لأربيل قال رئيس حكومة الإقليم انها ضغوط سياسية تمارسها طهران على كوردستان لسعيها لتطوير قطاع الغاز.

وقال مسرور بارزاني: إنهم استهدفوا منزل أحد المواطنين ولإيجاد تبرير لفعلتهم زعموا أنهم قصفوا إسرائيليين، مؤكدا ان هذه الإدعاءات غير حقيقية.

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان طالبت بفتح تحقيق دولي في القصف، وطالبنا من الإيرانيين أنفسهم بالتحقيق إذا ما كانت مزاعمهم صحيحة أم لا، مردفا بالقول إننا نفهم أن هذا القصف ضغط يُمارس علينا لأننا ننظر الى المستقبل ونريد تشكيل حكومة في العراق ليست بالطريقة التي يرغبون بها هم (أي إيران)، وهو ضغط سياسي على التحالف الثلاثي للتراجع عن قراره بهدف الإبقاء على نفوذ وتأثير إيران في العراق.

وتابع مسرور بارزاني كذلك ان القصف يأتي للضغط على الإقليم من أجل عدم مواصلة تطوير قطاع الطاقة الذي بإمكان كوردستان أن تمدَّ العالم به وليس أوروبا وحسب، ونحن نسعى الى تطوير قطاع الغاز والنفط، وربما هذا لا يصب بمصلحة الإيرانيين.