رئيس حزب يتهم الحشد و"PKK" بارتكاب انتهاكات واسعة في نينوى

شفق نيوز/ اتهم زعيم حزب عراقي يوم السبت قوات الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة "PKK" بارتكاب انتهاكات واسعة في سهل نينوى شمالي البلاد.

وقال رئيس المواطنة العراقي غيث التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الحشد الشعبي تقوم بتمويل حزب العمال الكوردستاني والتنظيمات التابعة له في مناطق سهل نينوى".

وأضاف أن "الحشد والعمال الكوردستاني ينفذان عمليات خطف وقتل واستحواذ على ممتلكات واراضي وعقارات في سهل نينوى".

وحذر التميمي من ان "عمليات تغيير ديموغرافي تحدث في هذه المناطق بإمضاء من الحكومة العراقية وبتواطئ واضح من السلطة القضائية ومجلس النواب".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقعت بغداد وأربيل اتفاقاً لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي نينوى) الذي يعد أحد المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وبحسب الاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم كوردستان، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء وعلى رأسها حزب العمال الكوردستاني والتنظيمات التابعة له.

وفي مطلع كانون الأول الماضي، قالت الحكومة العراقية إنها بدأت بتطبيق الاتفاق وأخرجت جميع التنظيمات المسلحة من القضاء.

إلا أن حكومة الإقليم تقول إن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني لا يزالون في المنطقة، بل استقدموا تعزيزات جديدة من سوريا.

وكانت العمال الكوردستاني قد أوجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى، وخاصة قضاء سنجار عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

كما ينتشر مسلحو العمال الكوردستاني داخل إقليم كوردستان على حدود تركيا، ومن هناك يشنون هجمات في داخل الأراضي التركية.

ومنذ الصيف، يشن الجيش التركي هجمات واسعة النطاق على مقاتلي العمال الكوردستاني داخل حدود إقليم كوردستان، ما تسبب بتحول تلك المناطق لساحة معركة خلفت ضحايا في صفوف المدنية وخسار فادحة في ممتلكاتهم.