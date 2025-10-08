رئيس حزب كوردي: هناك شكوك حول إجراء الانتخابات في العراق

شفق نيوز - أربيل

قال علي بابير رئيس جماعة العدل الكردستانية، يوم الأربعاء، إن هناك شكوكاً حول امكانية اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في العراق.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى الشرق الاوسط 2025 "ميري" السنوي المنعقد في اربيل تحت عنوان "صياغة المستقبل: رؤى للسلام والازدهار".

وقال بابير في حديثه خلال الاستضافة، إنه "كان من المقرر أن نقاطع الانتخابات المقبلة في العراق، ولكننا قررنا وباجماع الاراء داخل الجماعة على المضي في المشاركة رغم أن هناك شكوك حول امكانية اجرائها".

وأوضح أن "قرر مشاركة جماعة العدل الكوردستانية مقيد بشرط وهو ألا يجري تحديد كل طرف و حجمه، وعلى هذا الأساس يتم تقاسم الأصوات مسبقا كما حدث في انتخابات اقليم كوردستان الأخيرة"، حسب زعمه.