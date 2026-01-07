رئيس جمهورية العراق يشارك في حدث أوروبي بقبرص

شفق نيوز- نيقوسيا

شارك رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، يوم الأربعاء، في حفل افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره القبرصي.

وبحسب بيان لرئاسة جمهورية العراق ورد لوكالة شفق نيوز فقد كان في استقباله والسيدة الأولى، الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليديس، والسيدة فيليبا كارسيرا خريستو دوليديس.

وشهد الحفل حضور عدد من رؤساء وقادة الدول، إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، حيث تأتي مشاركة العراق تأكيداً لحرصه على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

