رئيس تركمانستان يدعو السوداني لحضور منتدى السلام في عشق آباد

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية تركمانستان، سردار بردي محمدوف، التعاون بمجال الطاقة والغاز، فيما تلقى دعوة لحضور منتدى السلام في عشق آباد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، أجرى مباحثات هاتفية مع محمدوف، حيث ناقشا سبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى بحث دعم الاستثمارات والتعاون في مشاريع الطاقة ولاسيما في مجالات الغاز، والمنتجات النفطية، والطاقة المتجددة".

وأضاف المكتب أن السوداني "تلقى دعوة من محمدوف لحضور المنتدى الدولي للسلام، الذي سيعقد في العاصمة عشق آباد في كانون الأول من العام الحالي، حيث سيُناقش خلاله عدد من القضايا الدولية الراهنة، والتنمية المستدامة والتعاون المشترك".

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.