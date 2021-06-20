سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الإقليم يدعو بغداد للكف عن الخطابات القديمة: يمكننا حل الخلافات بشكل قطعي

Category: سیاسة

Date: 2021-06-20T19:07:39+0000
رئيس الإقليم يدعو بغداد للكف عن الخطابات القديمة: يمكننا حل الخلافات بشكل قطعي

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، إمكانية حل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل بشكل قطعي، إن توفرت إرادة سياسية لدى الطرفين.

جاء ذلك في كلمة لبارزاني، خلال حفل تخرج لطلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان- دهوك، بحضور كبار المسؤولين.

وقال بارزاني، في معرض حديثه عن العلاقات بين بغداد وأربيل، "ينبغي تحسين العلاقات بين الجانبين والكف عن الخطابات القديمة واللجوء إلى الدستور لحل المشكلات العالقة".

وأضاف "علينا المحافظة على وحدتنا الداخلية، فهي الضمان الوحيد للجميع، للوقوف أمام هذه التحديات".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد تحدث عن الموضوع ذاته، خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بغداد، (10 نيسان 2021) وأكد حينها أن كوردستان مستعدة لحل جميع المشكلات والعوائق مع الحكومة الاتحادية، على أساس الدستور وفي اطار النظام الاتحادي وأن يعمل مع جميع المكونات العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة.

ورغم أن العلاقات بين بغداد وأربيل مستمرة ومتواصلة، إلا أنها لا تبدو سالكة دائماً، لما تتعرض له من صعاب وملفات شائكة بين الطرفين.

وتتمحور تلك الملفات بخلافات دستورية أبرزها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 110 الخاصة بالنفط والغاز، وكذلك مسائل خلافية حول السياسة النفطية بين الطرفين، التي بدأت تتعثر على نحو واضح بعد عام 2014، وبالأخص آلية النفط والرواتب، بما في ذلك حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية.

related

الديمقراطي الكوردستاني يربط بين قصف أربيل ومحاولة تقويض نتائج زيارة رئيس الإقليم لبغداد

Date: 2021-04-16 11:30:46
الديمقراطي الكوردستاني يربط بين قصف أربيل ومحاولة تقويض نتائج زيارة رئيس الإقليم لبغداد

بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

Date: 2020-12-29 09:01:43
بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

Date: 2021-05-19 14:02:22
نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

رئيس إقليم كوردستان: بغداد وأربيل ارتكبتا الأخطاء ويجب أن نتعظ منها

Date: 2021-04-22 21:16:48
رئيس إقليم كوردستان: بغداد وأربيل ارتكبتا الأخطاء ويجب أن نتعظ منها

الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة

Date: 2021-04-10 14:16:13
الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة

نيجيرفان بارزاني يلتقي حيدر العبادي ببغداد

Date: 2021-04-11 12:28:12
نيجيرفان بارزاني يلتقي حيدر العبادي ببغداد

بارزاني يعود إلى أربيل بعد زيارة حافلة باللقاءات في بغداد

Date: 2021-04-12 16:53:08
بارزاني يعود إلى أربيل بعد زيارة حافلة باللقاءات في بغداد

خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

Date: 2020-06-23 10:09:07
خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي