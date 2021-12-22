رئيس الإقليم والمالكي يبحثان نتائج الانتخابات وسبل التوصل لتفاهم لتشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال استقباله وفد الاطار التنسيقي الشيعي برئاسة نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ان نتائج الانتخابات النيابية العراقية اعادت التأكيد بان العراق له وضع خاص وان اقليم كوردستان لن يكون ابدا جزءا من المشكلات بل هو دوما عامل مساعد لحل واقعي للمشكلات والوصول لشراكة حقيقية بين الأطراف العراقية.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني استقبل يوم الاربعاء وفد الإطار التنسيقي للاطراف الشيعية برئاسة نوري المالكي.

واشار الى ان اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات في الوضع السياسي العراقي وانتخابات مجلس النواب في العاشر من تشرين الثاني الماضي، وقلق الاطراف غير الراضية عن نتائجها والعملية القانونية والطعون في النتائج.

واوضح البيان ان الجانبين كانا متفقين في الرأي انه فضلا عن الاحتجاج والملاحظات بشأن نتائج الانتخابات فإن الوضع والتحديات التي تواجه البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب من جميع القوى والأطراف العراقية ان تراعي المصلحة العامة ومستقبل البلاد والتوصل لتفاهم مشترك لمعالجة المشكلات واجتياز الوضع وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين وتتمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحمي الأمن والاستقرار.

واضاف البيان ان مشكلات اربيل وبغداد وبرنامج عمل الوفد واللقاءات والاجتماعات التي يجريها في الاقليم وكيفية التعامل مع الاوضاع والمساعي لمعالجة المشكلات كانت محاور اخرى في الاجتماع.