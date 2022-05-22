سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الإقليم: توصلنا لأرضية لحل الانسداد السياسي ولا توجد مشاكل لا يمكن معالجتها

Category: سیاسة

Date: 2022-05-22T08:38:59+0000
رئيس الإقليم: توصلنا لأرضية لحل الانسداد السياسي ولا توجد مشاكل لا يمكن معالجتها

شفق نيوز/ صرّح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بأنه تم التوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم والعراق كافة، معلنا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له بمناسبة تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان، إنه "ما زلنا متواصلين مع الأطراف في العراق وإقليم كوردستان لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل".

وأضاف أنه "نجحنا في إيقاف الحرب الإعلامية بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كما توصلنا إلى أرضية إلى حل الانسداد السياسي"، مردفا بالقول إنه "لا توجد مشاكل لا يمكن حلّها، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تظهر بين الحين والآخر".

related

الخزعلي: إعادة الانتخابات ستشكل صدمة لدى البعض

Date: 2022-05-03 06:06:48
الخزعلي: إعادة الانتخابات ستشكل صدمة لدى البعض

قبيل تركه المنصب.. سفير ايران في العراق يفتح النار على حكومة الأغلبية

Date: 2022-04-13 16:22:23
قبيل تركه المنصب.. سفير ايران في العراق يفتح النار على حكومة الأغلبية

الإطار يتحدث عن "وسيط قوي" سيجبر القوى السياسية على حل الأزمة في العراق

Date: 2022-03-07 14:29:21
الإطار يتحدث عن "وسيط قوي" سيجبر القوى السياسية على حل الأزمة في العراق

انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

Date: 2022-04-06 20:10:41
انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

مسعود بارزاني: ستنفرج الازمة ويزول الانسداد إذا تيقنت الاطراف السياسية باستقلال ارادتها

Date: 2022-04-20 16:13:44
مسعود بارزاني: ستنفرج الازمة ويزول الانسداد إذا تيقنت الاطراف السياسية باستقلال ارادتها

غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

Date: 2022-05-07 18:08:15
غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

النواب المستقلون يجتمعون الاسبوع المقبل لبحث مبادرتي الصدر والاطار

Date: 2022-05-04 14:54:43
النواب المستقلون يجتمعون الاسبوع المقبل لبحث مبادرتي الصدر والاطار

"انقاذ وطن" يستأنف حراكه السياسي وحكومة الأغلبية على رأس أولوياته

Date: 2022-05-08 17:56:41
"انقاذ وطن" يستأنف حراكه السياسي وحكومة الأغلبية على رأس أولوياته