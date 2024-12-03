رئيس الوزراء في البرلمان.. "أسرار" الجلسة المرتقبة

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب دارا حمة احمد، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسباب استضافة مجلس النواب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم غد الأربعاء.

وقال أحمد، لوكالة شفق نيوز، انه "حسب ما تم ابلاغنا من قبل رئاسة مجلس النواب ان استضافة السوداني سوف تختصر على مناقشة الوضع الأمني والعسكري في العراق، خاصة بعد تطور الأوضاع في سوريا ولإطلاع البرلمان على كامل الاستعداد الحكومية العسكرية لأي طارئ قد يحصل على الحدود العراقية".

وأضاف أن "هناك اهتماما برلمانيا وحكوميا كبيرا بالجانب الأمني والعسكري على المستوى الداخلي والخارجي"، مؤكدا أن "مجلس النواب سيعلن دعمه لأي خطوات تعزز الامن والاستقرار وهذا الامر سيكون محل نقاش ما بين النواب ورئيس الوزراء".

وأكد أن "الملف السياسي سيتم طرحه من قبل بعض النواب خاصة المتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي، وكذلك التعديل الوزاري والملاحظات على عمل وأداء بعض المسؤولين".

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال جلستها المقررة غداً الأربعاء، بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية".

وذكرت في بيان، أن جدول أعمال جلسة الغد يتضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.