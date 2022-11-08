رئيس الوزراء عن مشاكل بغداد وأربيل العالقة: تحتاج الى حلول وفق الدستور

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، إن المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد واربيل تحتاج الى حلول وفق الدستور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السوداني عقب جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

واوضح السوداني أن "المشاكل العالقة بين بغداد واربيل سواء المتعلقة بالنفط او قانون الموازنة تحتاج الى حلول وفق الدستور".

وتابع ان "مشروع قانون النفط والغاز من اهم المشاريع التي ستناقش مع الإقليم قبل ان يعرض على مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب".

وبشأن العلاقة مع تركيا، قال رئيس الوزراء العراقي، إن "هناك ثلاثة ملفات مهمة مع تركيا هي الامن والمياه والاقتصاد"، مضيفاً انه "من المؤمل ان تكون هناك لقاءات مع المسؤولين الأتراك، ونرفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار".