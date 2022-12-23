رئيس الوزراء الإيطالية تصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الجمعة إلى العاصمة بغداد.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظيرته الإيطالية في مراسم رسمية جرت صباح اليوم الجمعة.

وسيجري السوداني مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي.

ومن المقرر أن تتوجه ميلوني بعد ظهر اليوم إلى مدينة أربيل، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في إقليم كوردستان.