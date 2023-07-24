رئيس الوزراء الأردني يصل إلى العاصمة بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء الأردني، بشر هاني الخصاونة إلى بغداد، عصر اليوم الاثنين، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق.

وستُجرى، لرئيس الوزراء، مراسم استقبال رسمية يتقدمها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

كما سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني، ضمن الاجتماعات الموسعة للّجنة العراقية الأردنية المشتركة.

وكان مصدر حكومي ابلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، أن الخصاونة، سيبحث مع السوداني إمكانية اكمال تنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة، إضافة الى عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية التي تخص ضبط الحدود ومكافحة المخدرات.