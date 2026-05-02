رئيس الوزراء المُكلَّف يصل إلى أربيل للتباحث مع قادة كوردستان بشأن تشكيل الحكومة المقبلة

شفق نيوز - أربيل

وصل رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بهدف إجراء مباحثات مع القادة الكورد للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن وفداً من الإطار التنسيقي يرافق الزيدي في زيارته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ومسؤولين حكوميين، وقياديين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانوا في استقبال الزيدي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار أربيل الدولي.

وأضاف أن الزيدي وأعضاء وفده سيجتمعون مع الزعيم الكوردي الرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إضافة إلى لقائه رئيس حكومة الإقليم للتباحث بشأن البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية.

وأوضح المراسل أن وفد الإطار الشيعي الحاكم في العراق يرافق الزيدي في زيارته بهدف ترطيب الأجواء مع الديمقراطي الكوردستاني تمهيداً لإنهاء مقاطعة كتلة الحزب النيابية لجلسات البرلمان احتجاجاً على انتخاب رئيس الجمهورية نزار ئاميدي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في شهر نيسان الماضي.

وتابع القول إن الزيدي وبعد الانتهاء من اجتماعاته مع القادة في اربيل سيتوجه إلى مدينة السليمانية للقاء زعيم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للغرض ذاته، ويختتم زيارته إلى الإقليم.