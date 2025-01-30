رئيس الوزراء المصري يصل بغداد لإبرام اتفاقيات جديدة بين البلدين

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، صباح اليوم الخميس، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لإبرام عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وكان مصدر حكومي مسؤول قد كشف، يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل زيارة مدبولي إلى بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن زيارة مدبولي تأتي للمشاركة مع رئيس الحكومة العراقية في رعاية توقيع 11 مذكرة تفاهم متفق عليها في مختلف المجالات تشمل التعاون الدبلوماسي، النقل، التقييس والسيطرة النوعية، تعظيم التجارة، الزراعة، والصناعة ومذكرة تبادل الخبرات الأكاديمية في مختلف المجالات، مذكرات تفاهم في المجال الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب.

وأضاف؛ أن مدبولي سيناقش مع السوداني أمن واستقرار المنطقة بعد المتغيرات في سوريا وغزة ولبنان.

وأشار إلى ان لجنة الخبراء المشتركة بين البلدين أبدت ملاحظاتها على مذكرات التفاهم وتم الانتهاء من إعداد هذه المذكرات، وبالتالي تم الاتفاق على توقيعها.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة المشتركة تضم من الجانب العراقي ستار الجابري وكيل وزير التجارة وممثلين عن الوزارات المختصة وخبراء في الاقتصاد والقطاع الخاص ومن الجانب المصري أيضا خبراء على مستوى عالي لتنضيج تلك المذكرات.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة العراقية ستار الجابري، انطلاق أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية في دورتها الثالثة في بغداد، موضحاً أن اللجنة تعمل على إعداد محضر ومذكرات التفاهم بين البلدين استعداداً لتوقيعها.

وأضاف الجابري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن زيارة رئيس الوزراء المصري المرتقبة إلى العراق ستشهد توقيع 11 مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأشار الجابري إلى أن مذكرات التفاهم المرتقبة ستشمل مجالات متنوعة مثل الاقتصاد، والزراعة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والاتصالات، إضافة إلى التربية والتعليم وتبادل الخبرات بين البلدين.