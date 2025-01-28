رئيس الوزراء المصري يزور بغداد غدا الاربعاء

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العراق، غدا الأربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز، إن مدبولي سيلتقي خلال زيارته عدداً من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم نظيره العراقي محمد شياع السوداني.

ووفقا للمصدر، فإنه سيجري خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجرى في نهاية شهر آب/ أغسطس من العام 2024 زيارة رسمية إلى مصر.

وتستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق بنحو 41% إلى مليار دولار خلال العام 2025، وذلك مقابل 707 ملايين دولار سنوياً، وفقا لموقع "الشرق".

وقد أبدت كبرى الشركات المصرية في اجتماع مع السوداني في آب/أغسطس الماضي خلال زيارته الى القاهرة اهتماماً بالاستثمار في عدة قطاعات بالعراق.