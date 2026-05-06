رئيس الوزراء الليبي يهاتف الزيدي ويؤكدان ضرورة دعم الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز- بغداد

تلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، والذي قدّم التهنئة بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة التحديات المشتركة، والعمل على كل ما يحقق المصالح المتبادلة بين العراق وليبيا، والتأكيد على جهود دعم الاستقرار في المنطقة.

وتلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، هنأه فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان حكومي عراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ولاسيما التعاون الأمني، وفق ما تضمنته اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.