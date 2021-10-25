رئيس الوزراء اللبناني في بغداد لساعات محدودة

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الاثنين، الى العراق في زيارة رسمية.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة ستستمر لعدة ساعات يجتمع خلالها ميقاتي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ولفت إلى أن ملفات اقتصادية وسياسية ستتصدر المباحثات.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقع العراق ولبنان اتفاقاً نص على بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى بيروت على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

ومنذ أشهر، يعاني لبنان شحا شديدا في المحروقات ما تسبب بأزمة نقل، وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.