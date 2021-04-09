رئيس الوزراء اللبناني يزور العراق الشهر الجاري لتوقيع اتفاقيات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، بأن وفداً لبنانياً رفيع المستوى سيزور العراق خلال الشهر الجاري، لتوقيع اتفاقيات مبدئية في مجال النفط والصحة.

وذكر وسائل الإعلام بأن الوفد سيزور العراق في 17 و18 من نيسان الجاري، ويترأسه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إلى جانب وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، للتباحث في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات.

وبينت أن الزيارة ستتضمّن توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط العراقي مقابل خدمات صحية وطبية لبنانية، لتصل الكمية لاحقاً إلى ثم أكثر من مليونَي طن من النفط.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى، ستتولّى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيداً لإقراره، مضيفة أنه من المتوقع أن يعرض الوزراء اللبنانيون على نظرائهم العراقيين، فرص التعاون في مجالات مختلفة، وبحث إمكانية توسيع اتفاقية التعاون.