امين عام مجلس التعاون الخليجي ورئيس الوزراء الكويتي يصلان إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة بمؤتمر التعاون والشراكة.

وتم استقبال حجرف والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي من قبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

إلى ذلك وصل الوفد الكويتي برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح للمشاركة في مؤتمر بغداد، وقد تم استقباله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمطار بغداد.

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيبدأ أعماله اليوم السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم .

ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى دول الجوار العراقي (باستثناء سوريا)، قطر والإمارات ومصر، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واليابان.

وكان العراق قد أعلن أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل الخلافات بين جيران العراق.

ومن المتوقع أن تعقد بعض الاجتماعات الجانبية على هامش المؤتمر بين بعض الدول المشاركة التي تشهد بعض الخلافات.