رئيس وزرائها يأمل تزامن إعلان الدولة الفلسطينية مع انعقاد القمة العربية ببغداد

شفق نيوز/ أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يوم الخميس، عن أمله بأن يتم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بالتزامن مع انعقاد القمة العربية المقبلة المقررة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في العاصمة بغداد، "نتطلع بالعراق الشقيق كدولة رائدة في المنطقة، و نحن متفائلون بدعمه للقضية الفلسطينية، و شاهدنا مؤشرات وخطوات ايجابية مستمرة من العراق سواء على مستوى المحافل الدولية والجامعة العربية أو اللقاءات الثنائية"، مردفا بالقول، "نحن على قناعة بأن هذا الجهد سيتواصل وبشكل قوي".

وأضاف "نأمل في المرحلة المقبلة وخلال القمة العربية القادمة التي ستعقد في بغداد أن يكون موعدها قريب من إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، والاعتراف الكامل بها في الأمم المتحدة ومن قبل الدول التي لم تتعرف بها لغاية الآن".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم الى بغداد، واستقبله نظيره العراقي محمد شياع السوداني.