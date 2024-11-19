رئيس الوزراء العراقي: غداً نخطو خطوة مهمة تأخرت لسنوات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن يوم غدٍ الأربعاء سيكون خطوة حضارية وتنموية مهمة، حيث سيبدأ التعداد العام للسكان والمساكن، الذي طال انتظاره بعد سنوات من التأخير.

وقال السوداني في كلمة متلفزة، "نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكان لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، ونسعى لأن يكون التعداد أداة علمية حديثة في التخطيط."

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار تنفيذ التعداد بثقة كبيرة في قدرات أجهزتها الحكومية، وأنها مصممة على خدمة الشعب العراقي.

وأوضح أن "أفضل الوسائل الحديثة تم اعتمادها لإجراء التعداد بصورة علمية إلكترونية دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم."

كما أضاف أن قاعدة البيانات التي ستنتج عن التعداد ستكون بمثابة أداة قيمة لخدمة مؤسسات الدولة، وستسهم في دعم حق الشرائح الأكثر حاجة إلى الخدمة.

ولفت إلى أن "التعداد ليس مجرد أرقام تتراكم، بل هو الحد الفاصل بين التخمين والحقائق ووسيلة حاسمة لتحديد القرارات الحيوية والفعالة."

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى التعاون مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد، مؤكداً أن التعداد ليس له علاقة بقضايا الضرائب أو الحماية الاجتماعية، بل يعد ركيزة للتطوير والتقدم في جميع القطاعات.

كما أثنى على دور وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات في التحضيرات التي قاموا بها، وشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعمه، وكذلك الأجهزة الأمنية التي عملت على توفير بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ هذه العملية.

وختم السوداني حديثه قائلاً: "كلنا ثقة في تفاني المواطنين من أجل تقدم بلدنا، ونؤمن بمستقبل مشرق يفتخر به العراقيون والأجيال القادمة."