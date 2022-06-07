رئيس الوزراء العراقي يقر بوجود "خلل حقيقي" في وزارة التربية

شفق نيوز/ اقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بوجود "خلل حقيقي" في وزارة التربية بشأن موضوع تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية الاسبوع الماضي.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، بعد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، إن "هناك خللاً حقيقياً في وزارة التربية بشأن تسريب الأسئلة".

وأضاف الكاظمي أن "وزارة التربية لم تكن بمستوى التحقيق بشأن قضية تسريب الأسئلة".

وتابع قائلاً "يجب أن نصنع فرصة للأمل، وهناك من يحاول دائماً أن يحمل الحكومة فشل وأخطاء السابقين"، مضيفاً "اليوم تكون هذه الحكومة قد أكملت سنتين من عمرها، وفي ظروف معروفة، وهناك من يحملها وزر أخطاء 18 سنة من الطائفية وسوء الإدارة والمذهبية وتحت عناوين لمكونات مختلفة".

وأعلن الكاظمي، في وقت سابق اليوم، القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب أسئلة الامتحانات الوزارية الاسبوع الماضي.

وأول أمس الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط، بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات. وإثر ذلك أصدر الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تلك التسريبات.

وكان جهاز الأمن الوطني، اعلن السبت (4 حزيران الجاري) اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فيما تم اعتقال مروجين للأسئلة المسربة في مواقع التواصل في إطار عمليات التحقيق التي يجريها حالياً.

وتؤكد وزارة التربية أن موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية خرج عن مسؤوليتها وتحول الى جهات أمنية بينها جهاز الأمن الوطني.

وتنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته المقبلة في مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.