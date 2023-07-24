رئيس الوزراء الاردني يزور بغداد اليوم

شفق نيوز/ يصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الى العاصمة العراقية بغداد في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز ان "رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، سيلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث إمكانية اكمال تنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة، إضافة الى عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية التي تخص ضبط الحدود ومكافحة المخدرات".

وبين المصدر ان "رئيس الوزراء الأردني، سيلتقي خلال زيارته العاصمة بغداد مع رئيس الجمهورية العراقي ورئيس البرلمان العراقي، وبعض القيادات السياسية، لبحث ذات الملفات، التي سيبحثها مع نظيره العراقي".