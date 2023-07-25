رئيس النزاهة يبلغ شفق نيوز متابعته ملفات الفساد التي تطرح في وسائل الإعلام: بعضها سوء تفسير

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق تحقيق "متنقل" للتحقيق بجرائم الفساد التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، فيما بيّن أن هناك بعض الطروحات في هذه البرامج تعكس "وجهة نظر المتحدثين" ولا تمثل جريمة فساد.

وقال حنون في رد على سؤال وجهه مراسل وكالة شفق نيوز عن مسؤولين ونواب يتحدثون عن وجود ملفات فساد أو يوجهون اتهاماً لشخصيات سياسية عبر وسائل الإعلام، "نحن نقف في مواجهة ملفات الفساد أينما كانت سواء في مجلس النواب أو في الأطراف السياسية أو أي طرف آخر".

وأشار حنون في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، برفقة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إلى "تشكيل فريق تحقيق اعلامي ميداني ينتقل إلى القناة الفضائية عندما تطرح ملفات أو الحديث عن جرائم فساد في أي برنامج مباشر أو غير مباشر في هذه القنوات الفضائية".

وعدّ رئيس هيئة النزاهة "ما يبث بمثابة إخبار عن الفساد مباشرة في القناة الفضائية دون أن يتكبد الشخص الحاضر في البرنامج أو مقدمة برنامج الحضور إلى الهيئة ونحصل منه على الدلائل والاستدلالات وما يملك منه مستندات لمكافحة الفساد".

وأضاف حيدر حنون أن "هناك أخباراً كثيرة تطرح من أعضاء مجلس في مجلس النواب العراقي حول جرائم فساد أو شبهات فساد وجارٍ التحقيق فيها، كذلك َما يطرح في وسائل اعلام نحن نتابع ذلك عن طريق الرصد والفريق الإعلامي لهيئة النزاهة".

وبيّن رئيس هيئة النزاهة، "ليس كل ما يطرح في وسائل الإعلام هي جرائم فساد، ففي بعض الأحيان يكون هناك اشتباه من قبل المتحدثين وهناك عدم تفسير، لكن ليس الفساد بالمعنى الذي يطرح بشكل واسع في وسائل الإعلام"، لافتاً إلى أن "بعض الاشخاص في وسائل الإعلام يطرحون وجهة نظرهم، وهي وجهة نظر محترمة، لكن عندما نأتي للحقائق والأوليات نجد انها ليست جريمة فساد أو لربما هي جريمة خارج اختصاصنا أحياناً، وهي مخالفات ادارية بسيطة".