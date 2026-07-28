رئيس النزاهة من تركيا: لا ملاذ آمناً للفاسدين خارج العراق

شفق نيوز- أنقرة

توعد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، مساء اليوم الثلاثاء، المتورطين بقضايا الفساد المالي بأن "لا ملاذ آمن لهم" خارج العراق، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي "الحقيقي" لملاحقة الفاسدين.

وقال اللامي على هامش زيارته إلى تركيا ضمن الوفد الحكومي العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، ‏وفي مقدمتها تركيا، في مجال ملاحقة الأموال ‏والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وتبادل المعلومات ‏والخبرات، بما يسهم في استرداد الأموال المهربة وإعادتها إلى ‏الخزينة العامة، لتوظيفها في مشاريع البنى التحتية والخدمات ‏والتنمية.‏

وأكد على أن "نجاح العراق في مكافحة الفساد داخلياً ينبغي أن ‏يقترن بشراكة دولية حقيقية ترتكز على التعاون القانوني ‏والدبلوماسي، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي ‏مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وشدد على أن الجهات العراقية المختصة "عازمة ‏على سلوك جميع السبل القانونية والدبلوماسية الدولية لملاحقة ‏المتهمين والمحكومين واسترداد الأموال العامة."

وأوضح اللامي أن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، "‏لمنع توفير أية ملاذات آمنة للفاسدين، وصولاً إلى إعادة جميع ‏الأموال المهربة إلى مكانها الطبيعي في الخزينة العامة".‏

ووصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في وقت سابق ‏من اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة رسمية على رأس وفد ‏حكومي رفيع، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ‏وصوله إلى أنقرة‎.‎

وتتضمن الزيارة وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون ‏في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات ‏النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من ‏القضايا الإقليمية والدولية‎.‎