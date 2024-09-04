رئيس النزاهة الاتحادية يعلن من أربيل معركة الفساد "الحقيقية" ويطلب من البرلمان العراقي استضافته

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الأربعاء، من أربيل عاصمة اقليم كوردستان بدء "معركة الفساد الحقيقية"، وطلب من مجلس النواب استضافته.

وقال حنون في مؤتمر صحفي عقده في أربيل مع رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان احمد انور، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "توحيد جهود مكافحة الفساد مع كوردستان مهم لتحقيق الإصلاح الجذري".

واوضح، أن "وجودنا في أربيل يأتي من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة لمكافحة الفساد".

وأضاف حنون، "نعلن بداية معركة الفساد الحقيقية واطلب من مجلس النواب استضافتي الأسبوع المقبل، ليتم بعدها أما إقالتي او تثبيتي".

ونفى القاضي حنون استحواذه على قطع اراضٍ في محافظة ميسان.