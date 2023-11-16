رئيس المحكمة الاتحادية: قرار إنهاء عضوية الحلبوسي بات وملزم ولا يمكن الطعن به

شفق نيوز/ أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، يوم الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.

وقال عبود في تصريح للوكالة الحكومية "واع"، إن "قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي، بات وملزم للسلطات كافة، وفقاً لما جاء في المادة 94 من الدستور".

وشدد على أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".

ويوم أمس الأول الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".