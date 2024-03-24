رئيس المحكمة الاتحادية العليا لرئيس الجمهورية: هاجسنا العمل بالدستور والقانون

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 24، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وعددا من أعضاء المحكمة تعزيز دور مؤسسات الدولة.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية وورد لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس الجمهورية أكد أن "الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس للانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".

وأشار الرئيس إلى أن "مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور"، لافتاً إلى أن "الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة".

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أن "المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون"، مشيراً الى أن "قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كوردستان من أولويات المحكمة".

وأضاف القاضي عبود؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا على استعداد للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور".