رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يتعهد برفض أي تدخل في شؤونها

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس المحكمة الاتحادية "الجديد" منذر ابراهيم حسين، يوم الخميس، التزامه التام بأحكام الدستور والقانون، مشدداً على استقلال المحكمة ونأيها التام عن أي تدخل، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئاسة الجمهورية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القاضي منذر إبراهيم حسين، رئيس المحكمة الاتحادية العليا أدى، اليوم، في قصر بغداد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مبينا أن الأخير أكد دعمه الكامل لنجاح المحكمة الاتحادية العليا في مهامها الدستورية، وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة في حماية المسار الديمقراطي، وضمان الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.

كما أكد رئيس الجمهورية ، وفق البيان، أن احترام الدستور والاحتكام إلى أحكامه يُعدّان ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة وعادلة، تقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا التزامه بأحكام الدستور، والقانون، وحرصه على ضمان استقلال المحكمة والنأي بها عن أي تدخل أياً كان مصدره، معبرا عن شكره لرئيس الجمهورية لتأكيده على استقلالية المحكمة بصفته حاميا للدستور، وفق ما جاء في البيان الرئاسي.