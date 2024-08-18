رئيس المجلس أحد أعضائها.. تشكيل كتلة جديدة بمجلس ديالى برئاسة نائب عن العصائب

شفق نيوز/ شهد مجلس محافظة ديالى، يوم الأحد، تشكيل كتلة جديدة تحمل اسم أمن واستقرار ديالى مكونة من 9 أعضاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن كتلة جديدة تم تشكيلها برئاسة عضو مجلس ديالى عن العصائب رشاد التميمي، ومعه احد اعضاء كتلته و5 اعضاء اخرين من السيادة والعزم ودولة القانون، وبدر وائتلاف الأساس.

وأضاف أن الكتلة والتي حملت اسم "أمن واستقرار ديالى"، أعلن عنها في منزل النائب رعد الدهلكي، قرب مدينة بعقوبة، وأحد أعضائها رئيس مجلس ديالى.