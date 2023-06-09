الزرفي: ماضون في التصويت على الموازنة مع الاتفاق او بدونه

شفق نيوز/ حددت رئاسة مجلس النواب، الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، موعداً جديداً لعقد جلسة استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الثلاثية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة سواء كان هناك اتفاق على المواد المختلف عليها، او بدونه".

وأمس الخميس، صوت مجلس النواب على المواد 1 و3 و5 و6 و7 و8 من مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025) فيما أجل التصويت على المادة الثانية وقرر حذف المادة الرابعة .