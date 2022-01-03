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رئيس الكتلة الصدرية يصل أربيل للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-03T13:27:55+0000
رئيس الكتلة الصدرية يصل أربيل للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، بوصول وفد من التيار الصدري الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان، للتباحث مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وصل إلى أربيل على رأس وفد لمناقشة تشكيل الحكومة، والتقى بالقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر سياسي مطلع أن وفدين احدهما من التيار الصدري والاخر "سني" سيزورون مدينة اربيل للقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه من المقرر أن يصل وفد من التيار الصدري ووفد آخر من المكون السني الى اربيل، مبيناً أن الوفدين سيلتقيان بزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وسبق ان كشف مصدر مقرب من مقر زعيم التيار الصدر في "الحنانة"، لوكالة شفق نيوز، عن ارتفاع مقاعد الكتلة الصدرية إلى أكثر من 80 مقعدا برلمانيا، نتيجة التحالفات، مشيرا إلى قرب اكتمال تشكيل الكتلة الاكبر.

كما أبلغ مصدر سياسي، وكالة شفق نيوز، بأن زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي سيجتمع بالكتلة الصدرية يقابلها تحرك من الاطار التنسيقي تجاه تحالف عزم  بزعامة خميس الخنجر لعقد اجتماع مماثل وتحديد "الولاءات"

وأوضح المصدر، أن زعيم تقدم محمد الحلبوسي يرى في الكتلة الصدرية داعمة له في مسعاه للفوز برئاسة البرلمان مجدداً إلى جانب دعمه لمرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء والتي تنحصر بحسب المعلومات الاخيرة بثلاثة شخوص من بينهم (مصطفى الكاظمي ومحمد توفيق علاوي وجعفر الصدر).

وفي اقليم كوردستان، يعقد الحزبان الكورديان الرئيسيان، الديمقراطي والوطني، اليوم الاثنين، اجتماعاً للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية العراقية، والمناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية الجديدة.

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