رئيس الكتلة الصدرية عن جلسة السبت: ان غدا لناظره قريب

شفق نيوز/ ذكر رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي حسن العذاري، ان هناك من يريد "هلاك" العراقيين، وفيما أشار إلى أن هناك "عراقيين اصلاء" لفت إلى وجود "تبعي هجين"، ويأتي كلام العذاري قبل يوم من انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال العذاري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "في يوم غد السبت سيعلم العراقيون من يريد حياتهم ومن يريد هلاكهم، وسيعلم العراقيون من هو العراقي الأصيل ومن هو التبعي الهجين، وسيعلم العراقيون من هو معسكر الإصلاح ومن هو معسكر الفساد".

وتابع، "سيعلم العراقيون من هو الشجاع ومن هو الجبان، وسيعلم العراقيون من هو الذي يشترى بالمال ومن هو الذي غني بالعراق، وسيعلم العراقيون من هو ولائه للعراق ومن هو ولائه لغير العراق، وان غدا لناظره قريب".

واعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، انه سيعقد في الساعة الـ11 من صباح يوم غد السبت جلسة سيتم تخصيصها لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.