رئيس القضاء الإيراني يدعو العراق للإسراع بمحاكمة المتورطين باغتيال المهندس وسليماني

شفق نيوز/ دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، يوم الثلاثاء، نظيره العراقي الى الاسراع بمحاكمة المتورطين بعملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني.

وقال ايجئي في رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إن اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما على يد الأمريكيين وعملائهم في العراق يتعارض مع الأمن والسلم الدوليين.

واضاف "هذا الحادث الإرهابي أدى إلى انتهاك سيادة البلدين ومبادئ القانون الدولي وانتهاك الالتزامات الدولية في مجال حماية الشخصيات الرسمية المدعومة دوليًا".

واشار الى ان "هذا العمل الإرهابي نُفذ بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبمشاركة بعض المسؤولين من دول أخرى لكن مناصبهم لا تمنعهم من تحمل مسؤولية هذه الجريمة وضرورة معاقبتهم وإن الإجراءات التي قام بها النظام القضائي العراقي تؤشر علي عزم البلد على اعتقال ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين".

ودعا إلى الإسراع في التحقيق ومحاكمة ومعاقبة الجناة والعناصر المتورطة في هذه الجريمة نظرا لمرور أكثر من سنتين على هذه الحادث "الإرهابي".

وأعلن استعداد الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة التعاون مع القضاء في جمهورية العراق بشأن متابعة هذه القضية.

وأعرب ايجئي، في رسالته عن ارتياحه لعقد ثلاث جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية في البلدين.

واعتبر ان نتائج هذا التعاون المشترك تجسد إرادة إيران والعراق في محاربة الإرهاب وإقامة العدل والحفاظ على السلام والأمن وتوسيع العلاقات الودية وتعزيز التعاون القضائي الثنائي.