رئيس القضاء الأعلى في العراق: القرارات القضائية يجب أن لا تخضع لنفوذ السلطات

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الإثنين، على ان لا تخضع القرارات القضائية لنفوذ السلطات او المصالح السياسية.

وقال زيدان في كلمة له خلال الاحتفال بيوم القضاء العراقي، إن "القضاء المستقل أهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه، لأنه الضامن للحقوق والحريات".

واشار الى ان "دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني مهم في نشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين لأنه يحصّن المجتمع من التجاوز على الدستور والقانون ويعزز إدراك المواطن بأهمية القضاء".

وتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ السلطات أو المصالح الخاصة او السياسية".