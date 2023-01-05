القضاء الأعلى العراقي: أصدرنا مذكرة قبض بحق ترامب ولن نتردد باتخاذ الإجراءات

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، يوم الخميس، عملية اغتيال قادة بالحشد الشعبي من قبل طائرة أمريكية عام 2020، بأنها "جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني".

جاء ذلك في كلمة ألقاها زيدان خلال محفل رسمي أقيم في بغداد، اليوم، بالذكرى السنوية الثالثة لعملية الاغتيال الأمريكية التي استهدفت بطائرة مسيرة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ورفاق لهما قرب مطار بغداد الدولي عام 2020.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إن "ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني"، مبينا أن استشهاد قادة النصر خسارة كبيرة لن تعوض".

وأضاف زيدان أن "مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب الجريمة بحق قادة النصر مضاعفة"، لافتا إلى أن "القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة اغتيال قادة النصر".

وبين زيدان، أن "القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق الذي اعترف بارتكابه الجريمة"، داعيا "القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين".

وعرج زيدان، على فتوى المرجع الديني الاعلى السيستاني بالجهاد الكفائي لمواجهة تنظيم داعش عام 2024، مشيرا الى أن "فتوى المرجعية الرشيدة أفشلت مخطط داعش الإجرامي".

رئيس القضاء الأعلى في العراق: أصدرنا مذكرة قبض بحق ترامب ولن نتردد باتخاذ الإجراءات القانونية

وفي السابع من كانون الثاني 2022، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور مذكرة اعتقال من ‎محكمة تحقيق الرصافة ببغداد، على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضمن التحقيق الخاص باغتيال قائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة امريكية ببغداد، رفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب بيان رسمي، صدر حينها، فأن القرار يستند على وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ، مؤكدا أن إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.