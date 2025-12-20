رئيس القضاء الأعلى: الجلسة الأولى للبرلمان الجديد لا تقبل التأجيل أو التمديد

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، السبت، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقررة في 29 كانون الأول 2025، يجب أن تُحسم فيها تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز دستورياً أو قانونياً تأجيلها أو تمديدها.

جاء ذلك خلال استقبال فائق زيدان رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "اللقاء جرى فيه التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث، بما يضمن استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأوضح فائق زيدان أن "جلسة مجلس النواب الجديد الأولى يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ولا يمكن دستورياً وقانونياً تأجيلها او تمديدها".

كما أكد زيدان أهمية "حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوماً بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يوم 29 من الشهر الحالي".

ويشهد المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، حراكاً سياسياً متسارعاً للإعلان عن تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، عبر اجتماعات وُصفت بالإيجابية ناقشت ملفات رئاسة البرلمان وحقوق المكون السني.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات الإطار التنسيقي الشيعي، الذي أكد التزامه بالمدد الدستورية وحسم تسمية رئيس الوزراء خلال أسبوعين.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حدد يوم التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.