رئيس العراق: لدينا مسائل عالقة مع تركيا تتعلق بالحدود وحصتنا المائية

شفق نيوز/ أقرّ رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، وجود مسائل عالقة بين بلاده والجارة تركيا تتعلق بترسيم الحدود، والحصة المائية، معربا عن أمله بأن تتم معالجة هذه الأمور.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في قصر بغداد، عدداً من سفراء الدول الآسيوية وروسيا الاتحادية المعتمدين لدى العراق، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة اليوم.

وفي مستهل اللقاء، أشار الرئيس إلى أهمية توسيع سبل التعاون بين العراق وبلدانهم وبما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والرفاه.

وسلط الضوء في حديث موسع على ما يعيشه العراق اليوم من عهد جديد، عراق بلا إرهاب وعنف وحروب، مبينا أن" هذه رسالة أتمنى أن تحملوها إلى بلدانكم".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن محافظة نينوى وكل المحافظات تعيش استقرارا أمنياً بعد أن عانى بعضها من تسلط الإرهاب، وتتمتع المؤسسات الخدمية والصحية بوضع جيد حاليا، حيث تقدم خدماتها للمواطنين. وكذلك العاصمة بغداد فهي مستقرة وآمنة.

كما أكد رئيس الجمهورية أن علاقتنا مع جيراننا جيدة، ولدينا علاقات جيدة مع تركيا وبنفس الوقت لدينا مسائل عالقة تتعلق بالحدود وحصتنا المائية ونأمل أن تتم معالجة هذه الأمور وبما يعزز العلاقات بين البلدين.

وتطرق رشيد إلى مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، لافتاً إلى أن رؤساء وقادة وسياسيين أعربوا خلال اللقاءات معهم عن رغبتهم بإقامة علاقات وطيدة مع العراق كذلك الحال عند حضور قمة المناخ في شرم الشيخ والقمة العربية في الجزائر حيث عبر الرؤساء عن دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ الأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس أن الحكومة العراقية الحالية لديها برنامج شامل للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي، لافتا إلى أن الموازنة سيتم إقرارها قريبا ولدينا برامج لحل مشكلة السكن، وخطط استراتيجية لبناء المدينة الصناعية وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وأخرى لإنتاج النفط والغاز.

كما تحدث رئيس الجمهورية عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان مؤكدا أن العلاقات بين الجانبين جيدة، وهناك رغبة مشتركة لوضع حلول جذرية للمسائل العالقة وفقا للدستور والقانون.

بدورهم قدّم سفراء الدول شكرهم وتقديرهم للرئيس على حفاوة الترحيب، مؤكدين حرص بلدانهم ورغبتها في توطيد أواصر العلاقات لتشمل الصعد كافة وبما يحقق آمال الشعوب وتطلعاتها في التطور والازدهار.