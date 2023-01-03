رئيس الجمهورية: الكورد الفيليين جزء مهم من الشعب العراقي ونضال الحركة الكوردية

شفق نيوز/ أشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، بدور الكورد الفيليين في بناء العراق وحضارته ومقارعة الدكتاتورية في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، وفد تحالف الكورد الفيلية برئاسة أسد الفيلي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء، بحث التاريخ الناصع للكرد الفيليين ودورهم المهم في بناء حضارة العراق، بالإضافة إلى معاناتهم التي مروا بها وتطلعاتهم لإيجاد الحلول للمسائل العالقة التي تواجههم.

وقال رشيد إن "الكورد الفيليين جزء مهم من الشعب العراقي ونضال الحركة الكوردية ضد الدكتاتورية، وقدّم أبناؤهم تضحيات جليلة من أجل الحرية، وتحملوا معاناة قاسية من التهجير والتغييب والاضطهاد"، لافتاً إلى أن "الفيليين يتمتعون بدور فعال من ناحية الحقوق والواجبات، ولهم إسهام مهم في بناء المجتمع وتقدمه وتطوره".

وأثنى الرئيس العراقي على فاعلية الكورد الفيليين بدعم الحركة الثقافية ورفدها، مشيراً إلى ضرورة إدامة هذه الفاعلية الحضارية الى الأجيال المقبلة.

من جهته، استعرض رئيس تحالف الكورد الفيلية أسد الفيلي أهم القضايا التي تواجه الكورد الفيليين، مؤكدا تمسكهم بهويتهم الوطنية رغم السياسات الظالمة التي تعرضوا لها.