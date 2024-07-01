"رئيس السن" بمجلس ديالى يطلق مبادرة لحل "عقدة" المحافظ: الفضاء الوطني

شفق نيوز/ أطلق تركي العتبي رئيس السن في مجلس ديالى اليوم الاثنين، مبادرة لحلحلة الازمة السياسية التي تضرب المحافظة منذ عدة اشهر.

وقال العتبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بصفتي رئيس السن في مجلس محافظة ديالى ومن الواجب عليً ان اكون جزءاً من الحل لحل عقدة تشكيل الحكومة المحلية لقد مضى على الجلسة الاولى قرابة الخمسة أشهر والكتل السياسية تتصارع فيما بينها بفريقين متصارعين وكل فريق يتبع سياسة لوي الاذرع بالظفر بتشكيل الحكومة".

وأضاف "أنا اليوم أطرح مبادرة من كتلة تضم خمسة أحزاب سياسية مرشحها لمنصب المحافظ الاستاذ عبد الرسول العتبي وهو مرشح الإطار ( دولة القانون)، وفريق آخر يضم ثلاثة احزاب مرشحهم لمنصب المحافظ الاستاذ مثنى التميمي مرشحهم عن (منظمة بدر). وانا ادعو الفريق الاخر اي الفريق الذي يدعم مرشح منظمة بدر، ادعوهم الى الفضاء الوطني بعقد جلسة تضم جميع الأعضاء المتكون من ( 15) عضو وبنصاب كامل وكل من الفريقين يقدم مرشحه لمنصب المحافظ ومن يحصل على أعلى الاصوات سيكون محافظ لديالى".

وتابع أن بهذا الشكل "تحل العقدة ويكون محافظ قانوناً وشرعاً وعرفاً فعلامَ التخوف إذا؟".

ومضى قائلا؛ "من يتخلف عن هذه الدعوة هو الذي يعمل على تعطيل الحكومة ويتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا والحكم لك أيها الشعب الكريم الأبي".