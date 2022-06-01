رئيس الحكومة المحلية الجديد لبابل يعفي مستشاري المحافظ ويعيدهم لدوائرهم

شفق نيوز/ قرر رئيس الحكومة المحلية الجديد لمحافظة بابل علي وعد علاوي، يوم الأربعاء، إعفاء عشرات المستشارين له الذي تم تنسيبهم لهذا المنصب من دوائر ومؤسسات حكومة أخرى في الفترة الماضية.

وقال مصدر محلي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن علاوي قرر إعفاء مستشاري المحافظ البالغ عددهم 200 موظف وإعادتهم إلى دوائرهم الحكومية.

واعفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤخرا محافظ بابل حسن منديل من منصبه، فيما أبقاه بمنصب نائب المحافظ.

واتفاق تحالفا "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر نهاية شهر أيار الماضي على أن يتولى علي وعد علاوي الدليمي مدير ضريبة بابل منصب رئيس الحكومة المحلية في هذا المحافظة.

يشار إلى أن النواب المستقلين عن محافظة بابل طالبوا منذ أشهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة محافظ بابل حسن منديل من منصبه، كما خرجت عدة تظاهرات شعبية ورفعت المطلب نفسه، وتأتي هذه الاحتجاجات على منديل لاتهامه بقضايا فساد مالي وسوء الإدارة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن في مناسبات عدة ومن قبل البدء بخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، أنه يرفض "التوافق" مع الإطار التنسيقي وتقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية وفق نظام المحاصصة المتبع في تشكيل الحكومات السابقة، واصفاً هذا "التوافق" بأنه أشبه بـ"خلطة العطار" وهو ما يرفضه كسياق أو نظام متبع لتشكيل الحكومة.