رئيس الحكومة الجديدة: مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واستثمار الإمكانيات الاقتصادية من أولوياتنا

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، مساء اليوم الاثنين، بأن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتقييم المخاطر واغتنام الفرص ستكون من "أولويات" برنامجه الحكومي، مشيراً إلى أن إمكانيات العراق الاقتصادية تتيح الفرصة لإدارة دولة متمكنة.

وقال الزيدي في أول بيان له بعد تكليفه رسمياً من رئاسة الجمهورية بمنصب رئيس الوزراء: "أود في بادئ الأمر أن أشكر الإخوة قادة الإطار التنسيقي لترشيحي لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي.. وأؤكد لكم يا شعبنا الكريم بأن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المحيطة من ضمن أولويات عملنا المقبل، وأن ما يتمتع به العراق من موارد بشرية وطبيعية تُتيح فرصة الإدارة ضمن رؤية دولةٍ متمكنة اقتصادياً ومزدهرة اجتماعياً".

وأضاف أن "برنامجنا الحكومي المقبل سيأتي مكملاً لكل الجهود المباركة التي بذلت من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي والاجتماعي مع وضع أولوياتٍ تُراعي تقييم المخاطر واغتنام الفرص ويكون العراق بلداً متوازناً إقليمياً ودولياً".

وختم الزيدي: "هذا التكليف جاء في وقتٍ حساس يتطلب تضافر الجهود من جميع القوى السياسية والاجتماعية لننعم ببلد يليق باسم العراق".

ومساء اليوم أعلن الإطار التنسيقي ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، فيما ثمن مواقف (السوداني والمالكي) لتنازلهما عن الترشيح.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً هاماً عقده الإطار في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة الشعب العراقي".