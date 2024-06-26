"الزيدي" بدلا عنه.. رئيس الحشد الشعبي يقيل "أبو زينب اللامي" من منصبه

شفق نيوز/ أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قرارًا بإقالة "أبو زينب اللامي" من منصبه كمسؤول مديرية الأمن والانضباط في الهيئة.

ذكر ذلك مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، وأضاف أن أمرا صدر بتعيين نائب مدير امن الحشد الشعبي "علي الزيدي" مديراً لمديرية الامن في الحشد الشعبي خلف المقال ابو زينب اللامي "بشكل مؤقت".

ويتولى اللامي واسمه "حسين فالح" مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله، وفُرضت عليه عقوبات أمريكية في العام 2019 لدوره المزعوم في إصدار أمر باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، فيما ينفي اللامي أي دور له في "قتل المتظاهرين السلميين".