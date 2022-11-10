رئيس الجمهورية يؤكد وجوب النهوض بالواقع الخدمي للبصرة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الخميس، على ضرورة النهوض بواقع الخدمات في محافظة البصرة وتوفير فرص العمل لأهلها، محذراً في الوقت نفسه من أن الفساد أدى لانهيار العديد من الإمبراطوريات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً من نقابات وجمعيات واتحادات البصرة، وقال خلال اللقاء إن لمحافظة البصرة وأهلها مكانة عزيزة في قلوب العراقيين، مشيراً إلى أنها تمثّل بوابة العراق الاقتصادية وجزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني العراقي لثرواتها الطبيعية والبشرية.

وأضاف رشيد أن البصرة كغيرها من المحافظات، عانت الكثير جرّاء الفساد، لافتاً إلى أن الفساد يعطّل تقدم الدول وإنّ أكثر الإمبراطوريات انهارت بسبب الفساد.

وشدد على ضرورة النهوض بواقع المدينة وأهلها عبر تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل لشبابها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإنّ أحد أسس الخدمات المهمة هو الاهتمام بالوضعين الصحي والتعليمي.

ونوّه رئيس الجمهورية الى الدور المهم الذي تمارسه المنظمات في البصرة وعموم البلد في حماية حقوق العراقيين وإيصال صوتهم ومطالبهم واحتياجاتهم، متمنياً كل التوفيق والنجاح للنقابات في عملها وبما يخدم أهالي البصرة الكرام.

من جانبهم، ثمّن أعضاء وفد النقابات والاتحادات البصرية موقف رئيس الجمهورية من البصرة وتعاطفه مع أهلها، حيث قدّموا شرحاً له عن واقع البصرة في مختلف القطاعات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة والحاجة الضرورية لإيجاد معالجات حقيقية من خلال تعاون الجميع، الى جانب تطلّعات أهالي البصرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والبناء والتطور.