سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الجمهورية يؤكد وجوب النهوض بالواقع الخدمي للبصرة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-10T12:46:03+0000
رئيس الجمهورية يؤكد وجوب النهوض بالواقع الخدمي للبصرة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الخميس، على ضرورة النهوض بواقع الخدمات في محافظة البصرة وتوفير فرص العمل لأهلها، محذراً في الوقت نفسه من أن الفساد أدى لانهيار العديد من الإمبراطوريات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً من نقابات وجمعيات واتحادات البصرة، وقال خلال اللقاء إن لمحافظة البصرة وأهلها مكانة عزيزة في قلوب العراقيين، مشيراً إلى أنها تمثّل بوابة العراق الاقتصادية وجزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني العراقي لثرواتها الطبيعية والبشرية.

وأضاف رشيد أن البصرة كغيرها من المحافظات، عانت الكثير جرّاء الفساد، لافتاً إلى أن الفساد يعطّل تقدم الدول وإنّ أكثر الإمبراطوريات انهارت بسبب الفساد.

وشدد على ضرورة النهوض بواقع المدينة وأهلها عبر تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل لشبابها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإنّ أحد أسس الخدمات المهمة هو الاهتمام بالوضعين الصحي والتعليمي.

ونوّه رئيس الجمهورية الى الدور المهم الذي تمارسه المنظمات في البصرة وعموم البلد في حماية حقوق العراقيين وإيصال صوتهم ومطالبهم واحتياجاتهم، متمنياً كل التوفيق والنجاح للنقابات في عملها وبما يخدم أهالي البصرة الكرام.

من جانبهم، ثمّن أعضاء وفد النقابات والاتحادات البصرية موقف رئيس الجمهورية من البصرة وتعاطفه مع أهلها، حيث قدّموا شرحاً له عن واقع البصرة في مختلف القطاعات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة والحاجة الضرورية لإيجاد معالجات حقيقية من خلال تعاون الجميع، الى جانب تطلّعات أهالي البصرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والبناء والتطور.

related

المحكمة الاتحادية تعقد جلسة للنظر في دعوى الطعن بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-02-23 07:39:37
المحكمة الاتحادية تعقد جلسة للنظر في دعوى الطعن بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

مقرر البرلمان: اتفاق مبدئي على عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للعراق بعد الأربعينية

Date: 2022-09-10 15:41:23
مقرر البرلمان: اتفاق مبدئي على عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للعراق بعد الأربعينية

المحكمة الاتحادية ترد دعوى تتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-03-24 10:44:35
المحكمة الاتحادية ترد دعوى تتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

رئيس اقليم كوردستان: انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني مرحلة جديدة للعملية السياسية

Date: 2022-10-17 16:06:08
رئيس اقليم كوردستان: انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني مرحلة جديدة للعملية السياسية

صالح في الأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة دون استقرار العراق

Date: 2021-09-23 18:44:52
صالح في الأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة دون استقرار العراق

المنصب ليس "طابو" لحزب معين.. الحزب الديمقراطي: الاتحاد مصرٌ على موقفه من رئاسة الجمهورية

Date: 2022-03-01 10:29:49
المنصب ليس "طابو" لحزب معين.. الحزب الديمقراطي: الاتحاد مصرٌ على موقفه من رئاسة الجمهورية

الديمقراطي الكوردستاني: لا خطوط حمراء على منصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-09-18 06:49:57
الديمقراطي الكوردستاني: لا خطوط حمراء على منصب رئيس الجمهورية

رغم تأكيدها على تعليق حضورها.. "إشراقة كانون" تنفي توقيعها مع الإطار الشيعي

Date: 2022-03-26 13:43:07
رغم تأكيدها على تعليق حضورها.. "إشراقة كانون" تنفي توقيعها مع الإطار الشيعي